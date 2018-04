Savona, Massimo Sciutto nuovo direttore generale

Presentato il nuovo Direttore Generale del Savona Fbc, Massimo Sciutto.

Sciutto, già nello Staff Tecnico in questa stagione, ha una lunga esperienza sul campo, prima come calciatore, poi come allenatore. Le sue competenze extra calcistiche e la sua preparazione invece, l’hanno portato a confrontarsi con la Società e ad accettare un ruolo molto delicato ed importante nello Staff dirigenziale del Savona.

Un lavoro iniziato ufficiosamente da qualche mese che ha già portato ottimi frutti, sia nei rapporti con le Istituzioni Savonesi, che con le pratiche burocratiche, come per esempio, la richiesta al CONI per la ristrutturazione dello Stadio savonese “Bacigalupo”.