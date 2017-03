Savona, ieri allenamento congiunto con il Legino

SAVONA 9 MAR. Giornata intensa per il Savona che ieri dopo aver svolto la parte altetica mattutina al “Picasso” di Quiliano, ieri pomeriggio alle 18.30 ha incontrato in un “allenamento congiunto” la prima squadra del Legino allenata da Mister Fabio Tobia. La partita si è conclusa sul risultato di 0-3 per i biancoblu di Mister Siciliano grazie ai gol di Nappello, Boggian e Scienza ma cosa più importante aver visto una bella partita con tanti giovani in campo che hanno dato vita a 90 minuti intensi. Ieri, oltre ad aver rafforzato l’amicizia tra le due società dentro e fuori dal campo, si è svolto un bel test per entrambe le formazioni.

Oggi appuntamento per l’allenamento pomeridiano alle ore 15.00 sul Campo Sportivo di Quiliano.