Savona-Fezzanese, Siciliano “Per noi come una finale”

SAVONA 18 FEB. Domenica 19 febbraio alle ore 14.30 al Bacigalupo arriverà la Fezzanese, non saranno del match Pasqualini, Glarey e Ferrando squalificati. Oggi pomeriggio a Quiliano si è svolta la rifinitura della squadra con la partitella finale.

Subito dopo, la parola è passata a Mister Siciliano in sala stampa: “Tra squalifiche e infortunati siamo un pò in emergenza ma sono certo che chi giocherà metterà tutto in campo, la Fezzanese non è la squadra del girone d’andata e sappiamo che non ci saranno partite facili, l’abbiamo visto mercoledì con il Ghivizzano. La differenza comunque la dovrà fare la fame e la determinazione che metteremo in campo, saranno 11 finali per noi e ci crederemo fino in fondo, voglio che la squadra dia sempre il massimo. ”