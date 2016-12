Savona, chiusura d’anno col botto delle giovanili

SAVONA 26 DIC. Chiusura d’anno col botto per le formazioni giovanili del Savona Fbc, ancora impegnate nei rispettivi campionati.

La Juniores nazionale non ha lasciato scampo al Borgosesia, superato con un eloquente 5-2.

Al 28′ Incarnato ruba palla, supera il suo diretto marcatore e porta in vantaggio i biancoblù. Al 35′ slalom di Preci e palla tesa al centro per il gol al volo di Rampini. Nella riresa rigore per il Savona (fallo su Rampini) trasformato da Certomà, accorcia il Borgosesia con Mancino, poi al 37′ Preci segna al termine di una splendida ripartenza e Damonte segna in quinto gol prima del centro finale di Marangon.



Da segnalare anche il buon esordio da titolare di Bisso (classe 2000), schierato il difesa col pari età Lillaz, altro giovane promettente da inizio anno inserito stabilmente in rosa. Nella ripresa hanno fatto la loro prima apparizione con la juniores anche i gemelli Piombo, in una logica di programmazione anche in vista del finale di stagione.

La squadra, con questa vittoria, rimane in corsa per un posto almeno nei play-off.

Subito dopo gli juniores, è la volta dei Giovanissimi 2003, che scendono in campo a Quiliano e travolgono 12-0 l’ Arenzano con i gol di Caroniti (2), Insolito (2), Perriello (3), Giacchino, Tobia, Babliuk, Rossi e Mencacci.

In amichevole, i 2004 battono 7-0 l’ Ospedaletti (Lagorio 2, Andreazza, Damonte, Bozzo, Bianchi e Sarpa) e i 2005 vincono col Cengio 2004 per 9-0 (Cestelli, Sata 2, Berruti 2, Valentino, Dagnino, Ravera 2).

E ora, le meritate vacanze. Si riprenderà a gennaio con tanti ragazzini nuovi in più, pronti a divertirsi e a crescere vestendo i colori biancoblù