Savona, chiusa via San Lorenzo per rottura volta

SAVONA. 13 APR. Questa notte l’improvvisa rottura della volta e della spalla del canale del rio sottostante hanno provocato un cedimento stradale in via San Lorenzo.

Sul posto sono da subito intervenute la polizia municipale, i tecnici comunali e TPL.

La rottura verificatasi comporterà, per ragioni di sicurezza, la chiusura di via San Lorenzo, nel tratto tra via Vanini e piazza Brennero, fino al termine dei lavori di ripristino.





Il Comando della municipale, in accordo con tecnici comunali e di TPL, già dalle prime ore del mattino si è attivato per modificare la viabilità conseguente alla chiusura della via, che comporterà l’inversione del senso di marcia di via Vanini con l’eliminazione di parte della sosta e la creazione di un doppio senso di circolazione in via Verdi tra piazza Brennero e via Milano, per bypassare il tratto di via San Lorenzo chiuso al traffico veicolare.

I veicoli in sosta verranno spostati con oneri a carico del Comune di Savona, qualora gli agenti della Polizia Municipale non dovessero riuscire ad avvisare e raggiungere in tempi brevi tutti i rispettivi proprietari.