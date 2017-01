SAVONA. 13 GEN. “Il capogruppo del PD Cristina Battaglia, dalla sua Genova, dice di ridere

per non piangere e mi accusa di non leggere le delibere. Comprendo la sua

grande delusione nel vedere una Regione Liguria, quella guidata dal

centrodestra di Giovanni Toti, che finalmente, al contrario di quanto

faceva il ‘suo’ Burlando, dedica attenzione e risorse al nostro

territorio. C’è effettivamente poco da ridere di fronte alla

approssimazione mostrata da parte del Consigliere Battaglia e del Partito

Democratico. Se infatti la Maestrina dalla Penna Rossa si fosse informata

meglio, saprebbe che lo scorso 22 dicembre l’ente regionale ha assegnato

il finanziamento al Comune di Savona, che ha 24 mesi per iniziare i

lavori: questo intervento, spiace deluderla, è inserito nel Piano delle

Opere Pubbliche 2017-2019, elenco annuale 2017, che la nostra

Amministrazione Comunale ha adottato a novembre – delibera di Giunta n.

227, riga 11 del programma triennale – documento fondamentale di

programmazione e che dovrà essere allegata alla delibera che approverà il

bilancio di previsione 2017/2019”.

Lo ha dichiarato oggi Maurizio Scaramuzza, Assessore

allo Sport del Comune di Savona, che ha risposto così alla capogruppo comunale del Pd Cristina

Battaglia in merito al finanziamento sul bocciodromo di Via

Famagosta.

“Dunque, nessuna rinuncia: nel piano è previsto il cofinanziamento di

150mila euro con alienazioni di immobili – e comunque, nel corso dell’anno,

si può cambiare linea di finanziamento, o finanziarlo nei primi mesi 2018.

Tanto rumore per nulla, insomma. O il Consigliere Battaglia non si è

informata a dovere sull’argomento, oppure ha letto e non ha capito: in

entrambi i casi, è inaccettabile. Per la prima volta, i savonesi hanno

letto di una Consigliera Comunale che si lamenta per un finanziamento della

Regione per un’opera pubblica. Ecco la differenza tra chi lavora per il

bene del proprio territorio e chi, invece, preferisce fare solo polemica

strumentale”.