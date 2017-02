Savignone, romeno incornato da toro: grave al S. Martino

GENOVA. 22 FEB. Un allevatore romeno di 50 anni è stato incornato da un toro e, dopo essere stato soccorso dai volontari del 118, è stato trasferito in ospedale con l’elicottero dei Vigili del fuoco in codice rosso. Secondo i medici, il ferito non è in pericolo di vita.

L’incidente è accaduto ieri pomeriggio in un’azienda agrituristica di Savignone, in Valle Scrivia. Il toro ha aggredito il cinquantenne dopo essere riuscito ad uscire dal recinto in cui era stato rinchiuso, accanto alla stalla delle mucche. E’ stato il titolare dell’azienda a prestare i primi soccorsi al ferito. Trasferito in ambulanza sul campo di calcio di Crocefieschi, l’immigrato è poi stato trasportato in elicottero al San Martino.