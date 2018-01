I carabinieri della stazione di Savignone ieri pomeriggio hanno fermato e denunciato in stato di libertà per guida senza patente un 48enne genovese, che non l’aveva mai conseguita.

Il 48enne è stato “pizzicato” durante un normale controllo della circolazione stradale e sorpreso alla guida di un motociclo, risultato successivamente privo di copertura assicurativa.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.