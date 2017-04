Sassuolo-Samp, le statistiche della sfida del Mapei

GENOVA 13 APR. L’agenzia giornalistica leader in Italia nell’archiviazione di numeri e statistiche legati alla storia del calcio nazionale ed internazionale ci fornisce alcune informazioni sulla sfida tra neroverdi e blucerchiati.

I precedenti: neroverdi mai vittoriosi. Nei 5 precedenti in Emilia il Sassuolo non hanno mai vinto: bilancio di 4 pareggi (ultimo 0-0, nella serie A 2015/16) e un successo della (2-1, nella serie A 2013/14).

Le sfide tecniche: Giampaolo in vantaggio nei 3 precedenti. Quarta sfida tecnica in partite ufficiali tra Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo. Nei 3 precedenti ha finora vinto sempre chi ha giocato in casa: una vittoria per Di Francesco e 2 per Giampaolo.





Samp: un solo k.o. nelle ultime 10 giornate. Sampdoria in grande spolvero nel finale di campionato. I blucerchiati hanno perduto una sola volta nelle ultime 10 giornate, 0-1 a Marassi con la Juventus il 19 marzo scorso. Nel mezzo 6 successi e 3 pareggi. Fuori casa la Samp è imbattuta dal 22 gennaio scorso, 1-0 a Bergamo; poi 3 successi e un pareggio.

La crisi neroverde. Il Sassuolo non vince da 6 giornate, in cui ha messo insieme 2 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo successo emiliano risale al 19 febbraio scorso, 2-1 a Udine. In casa i neroverdi non vincono dal 15 gennaio scorso, 4-1 sul Palermo. Poi 4 sconfitte su 4 match disputati.

I subentri di Schick. Patrik Schick, accanto a Stipe Perica (Udinese), è uno dei due calciatori subentrati più volte a gara in corso nella Serie A 2016/17: 18 ciascuno.

Le poche soluzioni gol blucerchiate. La Sampdoria è la formazione della A 2016/17 che ha meno soluzioni offensive dopo 31 giornate. Sono 7 i giocatori in gol per i blucerchiati: Ricky Alvarez, Edgar Barreto, Bruno Fernandes, Luis Muriel, Dennis Praet, Fabio Quagliarella e Patrik Schick.

La panchina-gol doriana. Con 10 reti segnate dopo 31 turni la Sampdoria è la formazione che fa più gol con panchinari che entrano a partita in corso nella Serie A 2016/17: 6 sono stati firmati da Patrik Schick, 3 da Bruno Fernandes e uno da Ricky Alvarez.

L’arbitro. La gara di Reggio Emilia sarà diretta da Luca Pairetto di Nichelino. Con il fischietto torinese il Sassuolo ha un bilancio di 4 successi, un pareggio e 2 sconfitte su 7 incroci ufficiali. Sono 2 i precedenti con la Sampdoria, che con Pairetto ha collezionato una vittoria e una sconfitta.