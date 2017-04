Sassuolo-Samp, Giampaolo “Test importante in Emilia”

GENOVA 14 APR. Attenzione a non fare errori da matita blu, o il professore tirerà qualche bacchettata sulle mani. O sui piedi. Marco Giampaolo, perfezionista come è, non vuole sentire parlare di partite svuotate di senso o di remi in barca. Anzi. «Quella con il Sassuolo è una gara che apparentemente potrebbe avere pochi significati – premette l’allenatore doriano -, ma invece c’è una motivazione seria e concreta: quella di continuare a fare valutazioni e verifiche su quella che è la nostra rosa. Al completo loro sono una squadra forte, con valori di un certo livello. Vanno rispettati, anche se hanno avuto qualche problema quest’anno».

Esperienza. Il mister fa il quadro complessivo: «Tra un mese o poco meno parleremo del campionato di questa squadra e di come migliorare l’organico. Queste sono dal mio punto di vista le migliori occasioni per capire la bravura dei calciatori nel stare sul pezzo e nell’avere la capacità mentale per fare il salto di qualità in avanti. Quella è una cosa fondamentale. La partita con la Fiorentina è stata giocata alla stragrande sul piano mentale, perché si è giocato alla pari con una squadra che ancora puntava a raggiungere l’Europa League. E lo stesso è stato con l’Inter. Arricchiremo ancora il nostro piano d’esperienza».