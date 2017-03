SAVONA. 13 MAR. A Palo, Sassello, un 58enne, ex vigile del fuoco in pensione, è rimasto schiacciato dal proprio trattore mentre stava lavorando in un fondo.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce rossa di Sassello ed i vigili del fuoco del nucleo elicotteristi di Genova con l’elicottero Drago.

Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.