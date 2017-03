GENOVA. 24 MAR. “Questa mattina ho scritto una lettera alla Assessore Fiorini, in merito alle condizioni segnalate dai genitori dei bambini, che frequentano la scuola Garaventa. La sporcizia, il degrado e l’incuria, intorno alla scuola sono diventate insostenibili, dicono molti genitori”.

E’ la denuncia di Claudio Garau del Comitato spontaneo di Sarzano, che aggiunge: “Scritte sui muri, in vicolo adiacente alla scuola, usato come orinatoio, resti di bevute notturne, in barba alla regolamentazione della movida, con bottiglie di birra gettare oltre le conta del cortile. Di giorno si può anche assistere a piccolo spaccio. Insomma nulla di quello che doveva rappresentare, la nuova struttura scolastica, come idea di ennesimo tentativo di rilancio del centro storico, anche dal punto di vista educativo per i bambini. Auspichiamo che questa lettera non cada nel vuoto, senza una risposta”.