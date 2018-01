Sarzano, ancora rumenta di Capodanno per strada: topi banchettano

“Dopo le solite discussioni sui botti e sulle bottiglie di vetro a Capodanno, che alla fine hanno portato a far pagare il conto soltanto ai residenti del Centro storico genovese, vorrei segnalare quanto già correttamente riferito ai collaboratori ecologici di Amiu in questi tre primi giorni del 2018. Ovvero che nei tre vicoli che intersecano Piazza Sarzano e Via di Ravecca, abbiamo ancora la rumenta di Capodanno gettata dalla finestra come una vecchia usanza popolare invita a fare”.

Lo ha dichiarato stamane il portavoce del Comitato di residenti e commercianti di Sarzano, Claudio Garau.

“Non commento tale ‘usanza’ oppure l’abbandono dei rifiuti per strada da parte degli incivili – ha aggiunto Garau – sta di fatto che topi e piccioni a Sarzano banchettano da giorni”.