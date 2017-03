Sarzana, un bilancio dei lavori fatti

LA SPEZIA. 7 MAR. Da mercoledì primo marzo il Sindaco di Sarzana Alessio Cavarra ha iniziato il suo giro in Centro Storico per dialogare con i cittadini e fare il punto sui lavori eseguiti.

Tante le richieste formulate che sono state portate avanti; mentre si stanno continuando a sostituire i cestini con gli appositi raccogli cicche e dopo aver messo in campo una pulizia straordinaria dei tombini si continua a mantenere l’appuntamento con le pulizie straordinarie delle aree di sosta a contorno del centro città insieme al taglio ciclico delle area verdi e dei giardini.

Le aree di sosta di Porta Romana, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Don Ricchetti e Piazza Zappa oltre che Piazza Avis sono interessate da questa turnazione di pulizia e l’area Cabano, l’area verde Oriano Musso insieme all’area dei Ricercatori sono ciclicamente mantenute nel verde.

Grazie all’affidamento ad un privato entro l’estate finalmente vedrà la luce lo sgambatoio per i cani e un punto di ritrovo per famiglie che auspichiamo trasformerà l’area dello skate park da un’area degradata in una nuovo punto di ritrovo delle famiglie, in estate ma anche in inverno grazie ad una struttura coperta e riscaldata.

Sempre entro questa estate partirà anche un programma di infittimento della pubblica illuminazione, richiesta a gran voce dai residenti. Su Via Tusini e Viale San Bartolomeo verranno infittititi i punti luce già esistenti mentre in Via Terzi si installeranno ben 8 punti luce, in una strada che ora è completamente al buio. Altri tre nuovi punti luce anche in Via Paolo Diana.

La pavimentazione oramai distrutta del tratto destinato alla circolazione veicolare di Piazza San Giorgio verrà ripristinata; una nuova asfaltatura permetterà di avere un manto stradale finalmente adeguato e ridurrà anche i rumori dei pneumatici delle auto a tutto beneficio di chi abita sull’incrocio. Piazza De Andrè vedrà il suo Palco della Musica entro l’estate; un palco dove verranno organizzati eventi a “zero” decibel, musica tarata per quella piazzetta, eventi culturali che non turberanno le notti dei residenti.

Non ci dimentichiamoci della fontana di Piazza Matteotti, il vetusto impianto per il riciclo dell’acqua sarà sostituito da uno nuovo entro il mese di maggio e quindi prima dell’estate sarà di nuovo funzionante.

Non è caduta nel dimenticatoio la richiesta avanzata dai cittadini sulla possibilità di installare un rallentatore sul Viale Mazzini dove spesso, benché vi siano più attraversamenti pedonali, le auto sfrecciano a tutta velocità; c’è un impegno a realizzarlo e auspichiamo che venga fatto entro la fine della legislatura. Unito a questo prevista una progressiva sostituzione dei segnali stradali e di indicazione turistica, utili ai turisti e segno di un decoro urbano che a volte lascia un po a desiderare.

Una piccola rivoluzione che è stata generata da due componenti fondamentali, la voglia di partecipare e sollecitare da parte dei cittadini e un’amministrazione comunal che ha avuto voglia di ascoltare.