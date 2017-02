LA SPEZIA. 12 FEB. L’ennesimo caso a Sarzana di un veicolo che per dirigersi in Piazza Vittorio Veneto voleva scendere attraverso la scala da via Sobborgo Emiliano è della settimana scorsa.

Quello che può sembrare un caso isolato potenzialmente si poteva trasformare in una tragedia se per caso sulla scala ci fosse stato qualche pedone o qualche bambino, visto che la scala permette di raggiungere un’area di sosta ma anche un giardino pubblico con i giochi per i più piccoli ed è frequentatissimmo.

Era quindi giusto intervenire con sollecitudine senza sottovalutare il problema.

Così da ieri l’Amministrazione Comunale ha installato un parapedonale che impedirà ai guidatori distratti di impegnare con l’auto la scala e la squadra degli operai ha provveuto anche ad effettuare una risistemazione dei gradini che in alcuni punti erano usurati e rotti.

Altro intervento straordinario, poco distante da Piazza Vittorio Veneto, la parziale risistemazione dell’ex scuola del XXI Luglio, a tutto beneficio del decoro urbano.