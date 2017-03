Sarzana, presidente Consiglio e consigliere passano a Mdp

LA SPEZIA. 3 MAR. Problemi per il Pd in Consiglio comunale a Sarzana dove si è verificata una vera e propria scisisone con il presidente del Consiglio ed un consigliere che passano a Mdp.

Il presidente del consiglio comunale Paolo Mione e la consigliere Rosanna Pittiglio, lasciano il Partito Democratico e aderiscono a Democratici progressisti, la formazione politica che fa capo a Enrico Rossi e Roberto Speranza.

Insieme a loro non hanno rinnovato la tessera Mariangela Lazzoni, ex presidente della commissione di garanzia provinciale del Pd, Edoardo Michele Castaldi e Michael Elisei, entrambi ex membri dell’unione comunale e della direzione provinciale.

Non ci sentiamo più a casa nostra” hanno detto nel presentare la loro fuoriuscita dal Pd. “Riteniamo che gli ideali del Pd siano rispondenti alle nostre idee, ma c’è stato un cambiamento che non ci appartiene e ci induce ora a partecipare ad una nuova esperienza. Una scelta travagliata ma senza rimpianti”.

