Sarzana, ordinanza anti accattonaggio e prostituzione

LA SPEZIA. 1 MAR. Il sindaco di Sarzana Alessio Cavarra ha firmato due ordinanze per il contrasto all’accattonaggio e alla prostituzione in città, recependo le disposizioni del Governo in materia di sicurezza.

Vietato l’accattonaggio e la mendicità molesta, in particolare quando viene effettuata utilizzando minori, anziani, disabili e animali d’affezione.

Il divieto è ancora più stringente vicino a semafori, casse automatiche dei parcheggi, chiese, ospedali, mercati, centri commerciali.

Le multe previste toccano un massimo di 500 euro, oltre alla confisca del denaro provento dell’accattonaggio.

Sul fronte prostituzione nell’ordinanza si legge che è vietato agli automobilisti fermarsi anche solo per chiedere informazioni. In questo caso è prevista una sanzione amministrativa da 400 euro. I provvedimenti resteranno in vigore sino al 30 settembre.