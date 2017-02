ROMA. 21 FEB. Ergastolo per Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano. La prima sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza di primo e secondo grado per la morte di Sarah Scazzi avvenuta ad Avetrana il 26 agosto 2010.

Confermato quindi l’ergastolo per Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano. Confermata anche la condanna a otto anni per Michele Misseri per la soppressione del cadavere. La Corte ha poi ritoccato al ribasso di un anno la pena per il fratello di Michele, Carmine Misseri, riducendola a quattro anni e 11 mesi.