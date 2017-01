Santa Margherita wi-fi 7 nuovi access point di copertura web

SANTA MARGHERITA. 21 GEN. Il lavoro di potenziamento della rete wi-fi cittadina prosegue. L’Amministrazione comunale garantisce un collegamento gratuito a internet per la cittadinanza. Dopo aver garantito la stabilità di connessione e la velocità di fruizione, ora si lavora all’ampliamento e al potenziamento della copertura della rete. Va in questa direzione l’installazione di sette nuovi access point dislocati nella città. Questi dispositivi andranno a sostituire in parte apparati di vecchia generazione, in parte andranno a illuminare zone ancora non coperte dal segnale wi-fi.

«L’Amministrazione comunale ha incrementato e migliorato il servizio gratuito d’internet cittadino ‒ spiega Paolo Donadoni, Sindaco della città ‒ implementando e potenziando gli access point; installando un server di autenticazione in grado di gestire tutte le connessioni e i criteri di navigazione degli utenti; attivando un bilanciatore di banda che gestisce fino a cinque connettività ed è in grado di sommarle per ottenere una banda utile a supportare tutti i potenziali accessi contemporanei alla rete. Questo si traduce in maggior copertura, maggior stabilità di collegamento evitando cadute di segnale durante gli spostamenti e un numero maggiore di persone che possono connettersi con pari performance di navigazione».

Il segnale wi-fi di Santa Margherita Ligure è garantito da 25 access point dislocati in vari punti del territorio, in modo da creare bolle di connettività per il collegamento ad internet attraverso la rete wi-fi denominata #livesanta. Si ricorda che per l’accesso alla rete e relativa navigazione è sufficiente trovarsi in una bolla di connettività e collegarsi alla rete wi-fi denominata #livesanta e accettare i termini di navigazione; si può navigare liberamente con una banda di 250 Kbps senza limitazioni di tempo. Gli access point istallati in città saranno collocati:

– Piazza V. Veneto a copertura dei Giardini a Mare – Giardini a Mare a copertura di parte di via Pescino – Zona di Ghiaia nei pressi del Circolo Velico –

In piazza Martiri della Libertà – Sul tetto della Casa del Mare coprire la zona delle spiagge retrostanti il porto (2 access point) – Sul tetto della caserma dei Carabinieri per coprire la zona prospiciente la scuola di piazza Roccatagliata. ABov