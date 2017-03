Santa Margherita: Tasi a zero, giù l’Imu, su la Tari

SANTA MARGHERITA 29 MAR. Il consiglio comunale di Santa Margherita nella seduta di oggi 29 marzo alle ore 17, voterà il bilancio spese di previsione 2017. Il documento pareggia a 64,3 milioni di euro, è previsto l’intervento dello scolmatore tra i torrenti San Siro e Magistrato, del costo di 33 milioni di euro. Altri lavori previsti sono gli interventi sull’istituto scolastico, il nuovo centro sociale di Via Dogali, la sistemazione della palestra di Via Costa, gli impianti elettrici a favore del porto e la riqualificazione di alcune vie cittadine.

Rispetto a quanto previsto in bilancio, la giunta potrà spendere 2,5 milioni di euro per la scuola e 43 mila euro per il dissesto idrogeologico. L’amministrazione rivendica di essere il Comune del levante ligure che più investe nel sociale, la Tasi ancora a zero e la riduzione delle tariffe Imu per le attività produttive. Aumenta invece la Tari, a causa dei maggiori costi dovuti all’entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Sistema che al momento non è stato ancora esteso a tutta la città, perché la causa legale con la Città Metropolitana non è ancora conclusa.

«Siamo riusciti a mantenere gli obiettivi che c’eravamo prefissati ‒ commenta il sindaco Paolo Donadoni ‒ ma c’è la massima attenzione al sostegno dei cittadini, alla loro sicurezza, alla riqualificazione delle strutture scolastiche e il mantenimento a zero della Tasi.» ABov