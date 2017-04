GENOVA. 1 APR. Nasce a Santa Margherita ligure un movimento spontaneo di cittadini in merito all’aumento della Tai, la tassa sui rifiuti.

“Il Consiglio Comunale – si legge in una nota – ha approvato il 29 Marzo 2017 un aumento considerevole delle tariffe TARI per l’anno corrente pari al 9,93% come conseguenza degli esperimenti fallimentari, che hanno penalizzato, tra l’altro, solo un terzo del territorio.

Considerando che gli abitanti, tutti, lamentano da tempo la stato di degrado e di abbandono di molte zone di S. Margherita Ligure, scarsa illuminazione e abbandono dell’arredo urbano, inesistente pulizia delle strade soprattutto nel quartiere S. Siro, nasce un movimento spontaneo di cittadinI e cittadine che si oppone fermamente non solo all’aumento di questa tassa, ma a tutta la gestione dilettantistica della raccolta rifiuti”.