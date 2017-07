GENOVA. 3 LUG. Controlli per le stragi del sabato sera. A Santa Margherita Ligure, nel corso di un servizio teso al contrasto del fenomeno che riguarda i giovani, lo scorso week end sono stati effettuati nelle vicinanze di alcuni locali notturni, sale da ballo e dei caselli autostradali, posti di blocco alla circolazione da parte del personale della locale Compagnia Carabinieri.

A seguito dei controlli, sono stati denunciati in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” un milanese di 26 anni, un milanese di 42 anni e un 26enne residente a Pavia, che sottoposti all’alcol test risultavano avere un rispettivamente un tasso alcolomico di g/l 0,94, g/l 1,40 e g/l 1,80. I militari hanno anche ritirato ai tre fermati le rispettive patenti di guida.

Nello stesso contesto, sono stati segnalati alla Prefettura due 29 enni, un moldavo e uno residente a Sori, poiché trovati in possesso di alcuni grammi di “marijuana”, poi sequestrata.