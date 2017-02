“Santa 6 Super Sport”: lo sport sammargheritese messo a sistema

È stato presentato venerdì 3 febbraio 2017 nella Sala Trasparenza della Regione Liguria “Santa 6 Super Sport” nuovo brand di promozione turistico sportiva del Comune di Santa Margherita Ligure. Presenti l’Assessore regionale a Sport e Cultura Ilaria Cavo, il Sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni, la Delegata allo Sport Patrizia Marchesini e i rappresentanti delle manifestazioni interessate alcuni accompagnati da testimonial d’eccezione.

racchiude sotto un unico marchio le sei manifestazioni sportive più importanti di Santa Margherita Ligure, in termini di presenze. L’idea ha tre obiettivi: creare una stagione sportiva che duri quasi tutto l’anno; fornire un riconoscimento aggiuntivo agli eventi ognuno dei quali mantiene la propria indipendenza e peculiarità; migliorare e favorire la promozione.

Le manifestazioni sono:

– Mezza Maratona Internazionale delle 2 Perle (atletica)

– VelaFestival (vela)

– Mi Games (multi sport)

– Miglio Blu (nuoto)

– Portofino Bike Enduro (mountain bike)

– Trofeo Armani (basket)

Così l’Assessore regionale Ilaria Cavo: «Questo progetto è importante non solo perché comprende diversi eventi sportivi ma anche perché consentirà a centinaia atleti, ai loro team e alle loro famiglie di arrivare a Santa Margherita Ligure, rappresentando così un’occasione unica di promozione turistica del nostro bellissimo territorio, con importanti ricadute sul tessuto economico locale. Questo è perfettamente in linea con le iniziative che come Regione abbiamo messo in campo, promosso e sostenuto con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e al rilancio della Liguria».

«Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per consolidare l’esistente e incentivare nuove manifestazioni che potessero far vivere al meglio il nostro territorio – dichiarano il Sindaco Paolo Donadoni e la Consigliera delegata Patrizia Marchesini – Ci sono tanti modi per vivere Santa Margherita Ligure. Uno dei più interessanti e completi è l’attività sportiva: nuoto, corsa, trekking, vela, calcio, basket…sono davvero tante le discipline che si possono praticare».