Sanremo, un weekend floreale tra carri fioriti e flower show

IMPERIA. 12 MAR. Si è ripetuto anche quest’anno il successo di “Sanremo in fiore”, il tradizionale corso fiorito che, dalla Belle Epoque ai giorni nostri, celebra il carnevale di Sanremo, un evento che ha richiamato nella Città dei Fiori circa 50 mila visitatori da tutta Italia e dall’estero (secondo le stime della Polizia Municipale).

I dodici carri in gara questa mattina (12 marzo 2017), in rappresentanza dei principali comuni costieri della Provincia di Imperia hanno saputo reinventare con il linguaggio dei fiori della Riviera il mito dei “Super Eroi”. Superman (Il Golfo Dianese), Cat woman (Dolceacqua), l’Uomo Ragno (Bordighera), Iron man (Riva Ligure), Flash (Ospedaletti, secondo classificato), Wolverine (Isolabona), Batman (Taggia, terzo classificato), Thor (Santo Stefano, carro vincitore), Captain America (Cipressa), Wonder Woman (Vallecrosia Camporosso), Supergirl (Ventimiglia) e l’Incredibile Hulk (Seborga). Tutti uniti per difendere il comparto florovivaistico del Ponente Ligure, una realtà importante che coinvolge oltre 12.000 aziende concentrate in gran parte nel territorio compreso tra le province di Imperia e di Savona. E capace ancora di coprire circa il 20% della produzione nazionale (fonte Regione Liguria), nonostante la concorrenza sempre più agguerrita sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea.

Ranuncoli, anemoni, gerbere, garofani, viole ciocche, strelitzie, orchidee, rose, mimose, ginestre, che identificano da sempre il microclima della Riviera Ligure di Ponente divenendo ambasciatori nel mondo del suo territorio, attraverso una varietà di colori e profumi unica nel suo genere.

Ma è soprattutto sulla qualità del prodotto, sulla ricerca e sull’innovazione che punta la Riviera dei Fiori e sulla capacità di presentare i fiori ed il verde in maniera del tutto creativa legandoli alla cultura ed agli altri prodotti artigianali del territorio. Questo il messaggio che ha voluto lanciare il carro proposto dal Comune di Sanremo (fuori concorso) che è stato allestito nel pomeriggio di sabato (11 marzo 2017) nella splendida cornice del Parco di Villa Ormond offrendo al pubblico un curioso “dietro le quinte”.

Un doveroso omaggio a Libereso Guglielmi, botanico di fama internazionale chiamato dal professor Mario Calvino (padre del celebre scrittore: Italo Calvino, ndr) a lavorare nella Stazione sperimentale di Floricoltura di Sanremo, scomparso nel settembre 2016 all’età di 91 anni.

Ecco dunque che i fiori, tra cui “sua maestà” il garofano di Sanremo, prendono le forme dei prodotti tipici del territorio e base della cucina locale: i carciofi, i pomodori cuori di bue, le trombette (particolare varietà di zucchina che cresce nella sola Provincia di Imperia, ndr). Per poi trasformarsi in espressione stilistica attraverso le creazioni di alta moda indossate dalle bellezze sanremesi in raso di seta, elementi vegetali e floreali, realizzati per l’occasione della storica Maison DAPHNÉ per celebrare le eccellenze del territorio e difendere la loro unicità.

Maurizio Abbati

Link utili: http://carnevalesanremo.it