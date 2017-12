IMPERIA. 19 DIC. Chiusura spettacolare per l’ Autunno in regata, seconda delle cinque tappe che compongono il prestigioso Campionato del West Liguria. Sarchiapone e Farfallina si sono imposte rispettivamente nella “Città dei Fiori” nelle classifiche ORC ed IRC. “Sarchiapone” di Gianluigi Dubbini (C.V.Toscolano Maderno) ha preceduto “Ange Trasparent II” di Valter Pizzoli (Yacht Club Monaco) e “FarrFallina” di Davide Noli (Yc Sanremo).

Nella classe Orc A, “Ange Trasparent II” ha preceduto “Mc Seawonder” di Vittorio Urbinati (Yacht Club Sanremo) e “Free Spirit” di Paolo Rossi ( C.D.V. Erix) mentre nella Orc B è stata “Farrfallina” ad avere la meglio su Sarchiapone ed a “Il Pingone di Mare III” di Federico Stoppani (Yc Sanremo).

In IRC come detto successo Farrfallina, impostasi su Ange Trasparent II e Mc Seawonder.

Infine nella Racing Club affermazione di “Grizzly Too” di Arturo Mazzanti (C.N.Andora) che ha preceduto “Emotion” di Franco Gaiani (YC Sanremo) e “Goghi Go” di Gianfranco Frattegiani (C.N.Andora).





Nell’ ultimo week end di regate di “Autunno in Regata” si è svolta anche una importante iniziativa benefica dedicata alla raccolta fondi per Telethon. Armatori ed equipaggi si sono dimostrati molto sensibili e disponibili nei confronti dell’ evento organizzato a favore della ricerca e con grande generosità hanno confermato il loro sostegno all’ iniziativa.

Dopo la spettacolare chiusura di Autunno in Regata, il prestigioso trofeo velico ligure “West Liguria” si ferma e riprenderà poi le gare soltanto il prossimo anno, con gli appuntamenti programmati per “Inverno in Regata”. Le tappe si disputeranno il 13 e 14 gennaio, il 27 e 28 gennaio, il 17 e 18 febbraio (“Festival della Vela”) il 3 e 4 marzo (“Trofeo Gianni Cozzi”).

PAOLO ALMANZI