Sanremo, marocchino trovato con tre chili di hashish in auto

IMPERIA. 10 MAR. Un marocchino di 41 anni di Sanremo, in Italia con regolare permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso di oltre 3 chilogrammi di hashish.

Lo stupefacente era nascosto in un’auto posteggiata in un parcheggio di via Goethe, a Sanremo.

Ad arrestarlo con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri.

La droga era suddivisa in sei panetti da mezzo chilo ciascuno e due mattoni di un etto ciascuno.

I militari hanno rinvenuto anche circa 200 grammi di marijuana, contenuti in un sacchetto di plastica nascosto sotto un sedile.

Il valore commerciale della droga è stimato in circa 50 mila euro.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche 900 euro in contanti di provenienza non giustificata.