Sanremo, il Festival inizia con Ferro che interpreta Tenco

IMPERIA. 7 FEB. Inizia con un quarto d’ora di ritardo il Festival della Canzone Italiana edizione 2017. Inizia con una performance di Tiziano Ferro che interpreta Tenco con la canzone ‘Mi sono innamorato di te’ in un ambiente davvero retrò dove gli unici colori sono il bianco e il nero.

La performance anticipa quella dell’Orchestra del Teatro Ariston proprio con un’altra canzone di Tenco che introduce con una cascata di luci il conduttore: Carlo Conti che, in smoking, scende dalla scala centrale, modello divo.

Proprio lui, in modo pacato introduce la serata e i sistemi delle votazioni e la co-conduttrice Maria De Filippi. Lei appare di lato, come aveva promesso non usa la scala ed ha un bel vestito da sera nero luccicante. Forse è un po’ sottotono, in mattinata era ancora febbricitante, ma la sua figura la fa.

Si parte con la kermesse dei big. Buona visione.

