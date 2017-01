Sanremo: Far Star protagonista del West Liguria

IMPERIA. 20 GENN. “Far Star”, “Ange Trasparent” ed “Aurora” sono state le protagoniste assolute della prima regata della terza tappa del prestigioso campionato invernale nella “Città dei Fiori”. La vittoria della classifica Overall è stata conquistata dall’imbarcazione di Giovanni Spessa che è riuscita a precedere la flotta impegnata nel primo appuntamento della terza tappa del trentatreesimo Campionato Invernale West Liguria, ovvero l’ “Inverno in regata”, organizzato come sempre, in maniera impeccabile, dallo Yacht Club Sanremo, con il sostegno del Comune di Sanremo e dell’Assessorato al turismo. La regata è stata caratterizzata da un bel vento da ovest, tra i 10 e i 15 nodi, e da uno splendido sole, che hanno permesso lo svolgimento di una regata appassionante, che era disegnata a bastone e che è stata seguita anche da terra da un folto pubblico di appassionati. Questa terza tappa del prestigioso campionato Invernale matuziano si concluderà con le regate in programma il 28 e 29 gennaio.

Queste le classifiche. Assoluta Overall: 1) Far Star ( di Giovanni Spessa, C.N.Mandraccio); 2) Ange Trasparent (di Valter Pizzoli, Le Mirabeau, YC Monaco); 3) Aurora ( di Paolo-Bruno Bonomo, YC Sanremo).

Orc B: 1) Farfallina (Davide Noli, YC Sanremo); 2) Il Pingone di mare (Federico Stoppani, id.); 3) Emanuela Sanremomare (Giuseppe Magliocchetti, id.).

Irc: 1)Far Star; 2) Farfallina; 3) Emanuela Sanremomare.

Irc2: 1) Ange Trasparent; 2) Free Spirit (Paolo Rossi, C.D.V Erix); 3) Aurora.

Classe Racing Club: 1) Giuba (Giovanni Gerosa, CNAM Alassio); 2) Gigi I (Donato Tarallo, Veladoc Racing Team); 3) Guacamaya (Lorenzo Novaro, C.N. Andora).

CLAUDIO ALMANZI