Sanremo, detenuto dà fuoco a cella: esplode bomboletta gas

IMPERIA. 31 MAR. La polizia penitenziaria è intervenuta per un preoccupante episodio nel carcere di Sanremo di Valle Armea. A denunciarlo è la segreteria del SAPPe che precisa come un detenuto extracomunitario non vedendosi accolta la sua richiesta di trasferimento, ha dato fuoco al suo materasso e, contemporaneamente, ha spaccato tutto quello che era all’interno della cella al fine di renderla inabitabile quindi coronare così il suo progetto di uscire da quella cella.

“La cosa ancora più grave – denuncia il SAPPe di Sanremo – è che durante l’incendio è esplosa anche la bomboletta di gas che hanno a loro disposizione e che avrebbe potuto creare gravi danni se la Polizia Penitenziaria non fosse immediatamente intervenuta per limitarne i danni e le conseguenze”.

Sul caso interviene il segretario Lorenzo che si dice “sconcertato” su quanto accaduto e ribadisce la necessità di rivedere l’assegnazione dei detenuti nelle varie carceri della Liguria, particolarmente gravata dalla chiusura del carcere di Savona che fungeva comunque da una buona valvola di sfogo per il sovraffollamento carcerario.

“I dati in nostro possesso – spiega Lorenzo – riconducono ad una presenza di ben 255 detenuti a Sanremo su una capienza di 209 posti, in Liguria sono presenti 1453 detenuti con un trend in costante aumento”.

“Inoltre – aggiunge il segretario nazionale – è indispensabile che la Penitenziaria abbia idonei mezzi di prevenzione a sua disposizione ed una specifica formazione professionale che la prepari a contrastare questi eventi critici che ormai sono diventati giornalieri. Secondo il SAPPe c’è necessità di un intervento dei politici della Liguria che non possono non considerare quanto accade negli istituti liguri, nel 2016 Sanremo ha subito 611 eventi critici dei quali 151 autolesioni, 50 colluttazioni, 164 invii all’ospedale civile, 18 tentati suicidi. Numeri che rappresentano la dura realtà di Sanremo alla quale solo la Polizia penitenziaria si confronta evitando danni peggiori e, purtroppo, assicura il SAPPe – non notiamo un serio intervento da parte della Direzione”.

“Con una nota ufficiale – conclude il segretario del SAPPe – chiederemo al Ministro Orlando un suo intervento per le carceri Liguri. Di certo è indispensabile riaprire Savona che sta determinato una forte concentrazione di detenuti nei restanti istituti”.