IMPERIA. 28 FEBBR. Splendido finale per il Campionato Invernale West Liguria giunto alla trentatreesima edizione. Il campionato è stato organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Dopo le precedenti tre tappe (Trophée Grimaldi, Autunno in Regata ed Inverno in Regata) a concludere il circuito sono state le due giornate del “Festival della Vela”. Il primo giorno un sole splendente ed un bel levante, tra i 15 ed i 18 nodi, hanno permesso di effettuare un percorso a bastone di più di 12 miglia. Nell’ultima giornata è arrivato invece un bel ponente, intorno agli 8/10 nodi, per poi arrivare a 15 nodi, che ha permesso di portare a casa una seconda prova spettacolare.

La graduatoria Overall del Festival della Vela è stata vinta da “Ange Trasparent II”, di Valter Pizzoli (YC Monaco), seconda piazza per “Seawonder”, di Vittorio Urbinati (YC Sanremo) e terza per “Aurora”, di Paolo Bonomo e Bruno Roberto (YC Sanremo).

Nelle altre varie classi i successi del fine settimana sono stati centrati, nella classe Orc A, sempre da Ange Trasparent II, davanti a Seawonder ed Aurora. Nella classe Orc B, primo posto per “Farrfallina”, di Davide Noli (YC Sanremo), davanti a “Il Pingone di Mare III”, di Federico Stoppani (YC Sanremo) e “Xsita” di Trino Barnabò (Yc Sanremo).

Stessa classifica nella classe Irc1 mentre in Irc2 ha prevalso Ange Trasparent II seguito da Seawonder e da “Free Spirit”, di Paolo Rossi (CDV Erix).

Nella Racing Club ha vinto “Emotion” di Franco Gaiani (YC Sanremo), davanti a “Giuba” di Giovanni Gerosa (CNAM Alassio) e “GOghi Go” di Gianfranco Frattegiani (Circolo Nautico Andora).

Questa invece la classifica finale del 33° West Liguria. Nella Overall Orc AB, quella che assegnava la vittoria assoluta, ha trionfato Ange Trasparent II (3 punti), alle sue spalle Farrfallina (9 punti) e terza piazza per Aurora (11 punti).

Nella Orc A, Ange Trasparent II ha prevalso su Aurora e Seawonder mentre nella Orc B successo di Farrfallina seguita da Il Pingone di Mare III ed “Emanuela Sanremomare” di Giuseppe Magliocchetti (Yc Sanremo).

Nella classe IRC1 vittoria per l’imbarcazione di Davide Noli, Farrfallina, che ha avuto la meglio su Far Star, di Giovanni Spessa (CN Mandraccio) ed Emanuela Sanremomare.

In Irc 2 vittoria di Ange Trasparent II, davanti a Seawonder e Free Spirit. Nella Racing Club dominio di Giuba davanti a Go Ghi Go e ad Emotion.

PAOLO ALMANZI