Sanremo, 73enne spara ad albanese: una vicenda nebulosa

IMPERIA. 22 GEN. E’ ancora decisamente poco chiara la vicenda che ha visto a Sanremo Marino Tripodi, un 73 anni, che abita in via Solaro a Sanremo, esplodere ben sei colpi di pistola contro due fratelli albanesi: Mario e Altin Boci; con il primo, 35 anni, ferito ad un braccio.

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e detenzione illegale di arma clandestina.

Da una ricostruzione la lite sarebbe avvenuta nel cortile fuori dalla palazzina dove abita l’anziano e la lite sarebbe nata dalla morosità degli albanesi che abiterebbero lì.

Tripodi ha detto che deve avere otto mensilità e, secondo quanto raccontato dall’anziano, subiva furti di energia elettrica e continue offese e minacce.

L’anziano avrebbe detto ai due fratelli: “Andatevene, non voglio neanche i soldi”. Poi, sempre secondo il racconto del 73enne, lui avrebbe “perso la testa” quando i due gli avrebbero detto “Vecchio di merda, ti facciamo a pezzi e ti buttiamo nel bidone della spazzatura” ed avrebbe esploso i colpi di pistola.

Sono proprio queste le parole che ha detto ai carabinieri quando si è costituito.

Dopo la sparatoria Tripodi si è allontanato in auto e ha gettato la pistola, una 7.65 con matricola abrasa, in una aiuola che poi ha fatto ritrovare.

Ti tutt’altro avviso Mario Boci, l’albanese ferito da Tripodi: “Affitto? A quell’uomo non devo niente. Io vivo da un’altra parte con la mia famiglia. Dove abito ho sempre pagato l’affitto. Mi trovavo in quel luogo con mio fratello per salutare una persona. La mia è una famiglia rispettabile”.