Sanremo 2017: l’ironia di Crozza e Totti

IMPERIA. 9 FEB. Ieri sera a Sanremo ospiti sotto l’insegna dell’ironia con Crozza e Totti. Maurizio Crozza si è trasformato in Mattarella per dare l’incarico a Conti e de Filippi: “Cari italiani, care Marie, cari Carli, da ieri è ufficiale: voi due avete la maggioranza del paese. Allora ho sciolto le Camere, Gentiloni non l’ho avvertito, tanto lui si adatta, dove lo metti sta, al governo governa, alle finestre fa i vetri”.

Dovete “formare un nuovo governo entro sabato: per i ministri fate voi, tanto chiunque, anche Clementino, farebbe meglio di Padoan. Suggerisco solo agli Esteri Al Bano invece di Alfano: cambia una consonante, ma raddoppia la conoscenza dell’inglese”.

E Francesco Totti fa il suo debutto in qualità di presentatore di Sanremo, preceduto da un filmato sulla sua carriera. Non si parla del 4-0 influtto alla Fiorentina, squadra del cuore di Carlo Conti. “Troppo banale, tra l’altro non ho neanche giocato”, ha commentato Totti.

Abbastanza a suo agio, ha introdotto Nesli e Alice Paba incespicando sul nome di Cheope. “Te la senti di presentare?”, gli ha domandato Maria de Filippi. E lui: “Sicura? Stamo in diretta”.