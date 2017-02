IMPERIA. 12 FEB. Successo di pubblico per il Main Stage di Piazza Colombo a Sanremo, nel cuore della Città della Musica. Un palco che ha ospitato per tutti i giorni del 67° Festival della Canzone Italiana molti talenti musicali provenienti da tutta Italia. Band, solisti, cantautori che hanno potuto esibirsi davanti al pubblico “sanremese”, ispirati da un’energia che vibrava positività per le vie e le piazze cittadine.

Tanti generi musicali tra cui la canzone d’autore.

“L’energia, le emozioni, le fantasie di intrecciano e l’emozione di stare sul Main stage degli eventi collaterali è stata fortissima ed incisiva e mi ha consentito di dare concretezza alla mia volontà di rendere omaggio ad un grande artista che ho avuto l’onore di conoscere personalmente” ci ricorda Alfredo Scogna, cantautore di esperienza, che ha inaugurato il palco di Piazza Colombo, martedì 7 febbraio 2017, con un repertorio ispirato a Ivan Graziani, cantautore che ha saputo creare brani di grande cantabilità e di genuina espressività (es.: “Monnalisa”, “Pigro”, “Paolina”, “Firenze Canzone Triste”) che sono entrati nella storia della canzone italiana.

L’omaggio musicale è significativo perché proprio quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dalla sua scomparsa.

Sanremo, dunque è anche l’occasione per ricordare e provare emozioni in musica!

Ma Sanremo vive anche nel presente e si proietta al futuro. Ed il “pensare positivo” si legge nei volti delle migliaia di giovani musicisti e cantanti che girano per la città con i loro strumenti musicali e si mettono in fila per le audizioni nella speranza di poter salire su un palco, anche a costo di grandi sacrifici. L’importante ed essere qui! Lo sanno bene Red Ronnie, critico musicale, e Fausto Mesolella, chitarrista, compositore ed arrangiatore italiano che, durante tutta la settimana del Festival hanno ascoltato, nel pulmino davanti al Palafiori, le interpretazioni dei giovani aspiranti dando voce, ogni sera, a quelle più talentuose che si sono esibite nell’area FIAT Music by Roxy Bar (Social Link: @FiatMusicTour) di Casa Sanremo, con ripresa live pubblicata sulla pagina Facebook dedicata. Un Festival parallelo, non meno importante per qualità musicale e vocalità di chi si è esibito e di chi ha potuto apprezzare le performance. “Un programma vero, a diretto contatto con la gente che dimostra come la musica sia emozione e mai competizione” come ricorda lo stesso Red Ronnie sul palco di FIAT Music.

Una preziosa testimonianza di come il panorama musicale italiano sia ancora vivo e pensi al futuro. Siamo sicuri che sentiremo presto parlare di questi giovani interpreti emergenti e che chissà che la loro scalata al successo non inizi proprio qui a Sanremo, la Città della Musica!

Maurizio Abbati