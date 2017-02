IMPERIA. 10 FEB. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 febbraio 2017, si è svolta nello spazio espositivo della Fortezza di Santa Tecla, che ospita la mostra dedicata a Claudio Villa, la cerimonia di consegna del premio “Una vita per la musica, dedicato a Erio Tripodi”.

Un riconoscimento, ideato dal promoter Giuseppe Pipicelli, per onorare la memoria di Erio Tripodi, operatore culturale, chansonnier e fondatore del Museo della Canzone Italiana.

A ricevere il prestigioso riconoscimento, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, è quest’anno il Maestro Vincenzo Tempera, in arte Vince Tempera, musicista, compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore e talent scout. Una vera passione per la musica che nasce fin da giovane, negli Anni Settanta, e che lo vede esibirsi in alcune band come The Pleasure Machine e Il Volo. Il Maestro Tempera, oltre ad aver firmato alcune tra le più celebri sigle televisive (ricordiamo l’evergreen: “Ufo Robot”) vanta numerose collaborazioni artistiche con alcune icone del panorama musicale italiano tra cui: Lucio Battisti, Mario Lavezzi, Loredana Berté, Francesco Guccini, Giuni Russo. Più volte direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, dal 2008 è direttore musicale e patron dei Grandi Festivals Italiani, un progetto itinerante (organizzato su tutto il territorio italiano) che consente a giovani artisti di esprimere e far conoscere il loro talento musicale, e non solo.

Il Maestro si trova nella Città dei Fiori per eleggere il vincitore del concorso canoro “Sanremo New Talent” (8-10 febbraio 2017), format ideato da Devis Paganelli, che ha richiamato a Casa Sanremo Villa Ormond, centotrenta partecipanti tra pre-finalisti e finalisti nazionali, dai 6 anni agli over 36, decisi a mettere in pratica lo slogan “Tutti cantano Sanremo”, rigorosamente dal vivo!

Maurizio Abbati