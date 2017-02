Sanremo 2017- Francesco Gabbani: Mannoia “vincitrice morale”

SANREMO. 12 FEB. Non è passato inosservato il gesto elegante, umile e da vero gentleman di Francesco Gabbani che ieri sera, al momento della proclamazione del vincitore della 67^ edizione del Festival di Sanremo, non appena ha udito pronunciare il suo nome, nonostante la sorpresa, la gioia e l’incontenibile emozione del momento, come primissima reazione ha indicato Fiorella Mannoia, in piedi accanto a lui, come vera vincitrice di Sanremo.

Il 34enne toscano, che ha meritatamente vinto con “Occidentali’s Karma”, la canzone più originale e giovane del Festival, attendeva il verdetto finale sul palco dell’Ariston, mano nella mano con una vera signora della musica italiana come la grandissima Fiorella Mannoia. E non appena Carlo Conti ha annunciato la sua vittoria, prima di esultare e lasciarsi andare alla commozione per l’inaspettato trionfo, si è voltato verso Fiorella, giungendo le mani come per ‘scusarsi’, l’ha abbracciata stretta, e si è inginocchiato davanti a lei. Poi, prima di prendere il premio dalle mani del Sindaco di Sanremo, ha indicato ripetutamente con forza la Mannoia, con le lacrime agli occhi, per dichiarare come, secondo lui, la vera vincitrice morale di questo Festival sia in realtà la grande cantante romana. Un gesto per nulla scontato, che denota grande umiltà e rispetto, in un momento così emozionante e stordente.

Dal canto suo, anche Fiorella ha impartito una grande lezione di stile e di eleganza con la sua sincera felicità per la vittoria di Gabbani. Nonostante sia infatti una delle artiste italiane più affermate e ammirate di oggi e di ieri, Fiorella Mannoia non ha esitato a mettersi in gioco ed accettare di gareggiare ad armi pari con altri musicisti più giovani e meno conosciuti e quotati (come invece purtroppo fanno quasi tutti i musicisti nostrani più quotati che accettano di calcare il palco sanremese solo da super ospiti). Infine, ha accettato con autentica gioia il secondo posto ottenuto con “Che sia benedetta” e con genuina soddisfazione la vittoria di Gabbani, gioendo con lui e per lui, insieme al pubblico e a una buona fetta di Italia.

M.F.