SANREMO. 23 GEN. Intascherà la bellezza di 650.000 € per 5 serate, ovvero 130.000 € a puntata, Carlo Conti, che presenterà il prossimo Festival di Sanremo 2017, in programma dal 7 all’11 febbraio.

Il conduttore toscano farà infatti per la terza volta consecutiva il ‘padrone di casa’ alla kermesse canora trasmessa come sempre in diretta in prima serata su Rai 1, e, sempre come nei due anni precedenti, ne sarà anche il direttore artistico, questa volta affiancato da Maria De Filippi, che, però, parteciperà al Festival a titolo completamente gratuito, senza percepire alcun compenso, come da sua espressa volontà.

Conti invece percepirà un cachet decisamente ‘stellare’: 650.000 € per sole 5 serate sono uno ‘stipendio’ indubbiamente cospicuo, che, soprattutto in questi tempi di crisi, ed in particolare in questi giorni, in piena emergenza terremoto e maltempo, con tutto quello che sta succedendo nel Centro Italia, e non solo, stridono di molto con la realtà del Paese.

Per questi motivi, soprattutto su Whatsapp, sta montando una campagna virale, con un tam tam che sta raggiungendo milioni di telefonini per invitare gli italiani a non guardare il Festival, come segno di protesta. Una protesta contro la Rai, accusata di sperperare i soldi del canone, pretesi dai cittadini come gabella obbligatoria prelevata tramite le bollette della luce, per pagare cachet hollywoodiani ai suoi presentatori. E tutto per poi dichiarare di non averne abbastanza per contribuire alle numerose emergenze in corso nel Paese e istituire numeri verdi e chiedere collette (quindi altri soldi) agli italiani.

Ecco perchè questo messaggio, che sta rimbalzando sui cellulari di mezza Italia via Whatsapp, continua a raccogliere consensi e ad essere girato, ed è ormai diventato virale:

“Per protesta la sera di Sanremo spegnamo tutti la TV per piacere… Altro che share e canone Rai! Non devono vedere un Euro da noi! Anche i grandi VIP si vergognassero! 650mila Euro a Carlo Conti! date da mangiare alla povera gente delle zone terremotate! FATE GIRARE QUESTO MESSAGGIO”.

