Sanremese scia in pista vietata e ghiacciata, poi cade: grave in ospedale

Si è avventurato in una pista chiusa al pubblico e ha rischiato grosso. Uno sciatore sanremese di 55 anni oggi ha riportato un grave trauma cranico al Vallone dei Pastori a Limone Piemonte.

Il 55enne è stato soccorso e ricoverato ricoverato all’ospedale Santa Croce di Cuneo, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti, lo sciatore è caduto nel primo tratto della pista attualmente chiusa al pubblico per motivi precauzionali. Quindi è scivolato per diversi metri sulla neve, terminando la corsa in una scarpata vicino alla pista.





Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della polizia e successivamente quelli dell’elisoccorso.

La società che gestisce gli impianti della Riserva Bianca (comprensorio di Limone con oltre 80 chilometri di piste) ha segnalato il rischio del cosiddetto gelicidio già sulla homepage, invitando gli sciatori a non avventurarsi in escursioni nei tratti vietati.