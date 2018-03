Sanremese-Ponsacco 0-2, continua il momento no

Domenica da dimenticare per i colori biancoazzurri.

Nel big match di giornata il Ponsacco si impone 2-0 al “Comunale” e allunga a più 4 in vetta alla classifica.

Nella prima frazione di gioco sono poche le occasioni degne di nota e per la maggior parte di marca biancoazzurra.

Al 15’ ci prova Gagliardi dalla distanza ma Lauria in area non trova la deviazione vincente. Al 21’ Lo Bosco penetra in area e serve Scalzi che tenta la conclusione dalla distanza, tiro respinto dalla difesa avversaria.

Un minuto più tardi è Costantini a impegnare per la prima volta il portiere avversario, abile a deviare in angolo una punizione potente e angolata.

Sul finire della prima frazione Salvalaggio raccoglie gli applausi del “Comunale” neutralizzando di piede la conclusione a colpo sicuro del numero 10 avversario Doveri.

Il primo tempo si chiude con Scalzi che penetra in area in velocità e ci prova di destro, palla alta.

Nei primi minuti di gioco della seconda frazione il Ponsacco trova il gol del vantaggio. Azione confusa in area biancoazzurra e il numero 11 ospite Castorani la mette in rete.

La Sanremese si riversa in attacco alla ricerca del pari. Al 52’ Costantini ci prova da fuori, palla alta.

Al 69’ prima clamorosa occasione per i matuziani, Castaldo incorna alla perfezione su cross di Lauria, Cirelli compie un miracolo e devia con la complicità della traversa.

Al 73’ altra grande occasione per i padroni di casa. Mischia su calcio d’angolo, Jawo tenta la conclusione dall’interno dell’area piccola ma la palla viene deviata in angolo dalla difesa toscana. È assedio biancoazzurro.

Al 75’ Salvalaggio devia in angolo una punizione dalla trequarti battuta dal numero 7 ospite Mariani mentre tre minuti più tardi è Lo Bosco ad avere una grande occasione sul piede, ma la sua girata finisce fuori di pochi centimetri alla destra del portiere.

L’ultima occasione per la Sanremese (rimasta in 10 negli ultimi minuti per l’espulsione di Taddei) è ancora firmata da Jawo che, a 7 minuti dal termine, ci prova con una conclusione dalla distanza, Cirelli devia in angolo.

Allo scadere, in pieno recupero, il Ponsacco trova la rete del definitivo 2-0 con Doveri, poi premiato migliore in campo dai giornalisti della tribuna stampa.