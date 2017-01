GENOVA. 23 GEN. “Il disavanzo della sanità scende di 23 milioni di euro, passando da 98 milioni di euro nel 2015 a 75 milioni di euro del 2016. È un risultato straordinario, al netto degli investimenti già predisposti per i Pronto Soccorso e annunciati nei giorni scorsi insieme alla vicepresidente e assessore alla Sanità, Sonia Viale”. Lo annuncia, in una nota, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“I risparmi, prodotti grazie ai meccanismi virtuosi introdotti e attivati con la riforma sanitaria e la nascita di Alisa – prosegue il governatore – consentiranno anche di sostenere le famiglie per le cure odontoiatriche dei bambini. In questo modo manteniamo la promessa fatta appena due mesi fa, il 23 novembre scorso a Milano in un incontro bilaterale con la Regione Lombardia”.