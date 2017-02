GENOVA. 22 FEB. “Sanità e territorio. Dinamiche attuali e prospettive future” è il tema dell’evento in programma venerdì 24 nella sala polivalente di via Ippolito D’Aste 2b a Recco. L’appuntamento è alle 17,30.

L’incontro, organizzato dal Gruppo regionale Lega Nord Liguria, è aperto alla cittadinanza, che è invitata a partecipare.

Saranno presenti il vicepresidente della giunta regionale ed assessore alla Sanità Sonia Viale, il Commissario di A.Li.Sa. Walter Locatelli, il Direttore generale dell’Asl3 Genovese Luigi Carlo Bottaro. Introduce Franco Senarega, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria.

“Auspichiamo un’attiva partecipazione dei cittadini – spiega Senarega – perché l’incontro non sarà solo un’importante occasione per illustrare i progetti che la Regione Liguria sta realizzando per cambiare in meglio la Sanità sul territorio, ma anche un utile momento di confronto fra istituzioni e cittadini”.