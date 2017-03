San Giuseppe anche al Frame di Spezia con due live

LA SPEZIA. 16 MAR. Per il fine settimana di San Giuseppe la programmazione dell’Arci Frame di Spezia prevede due concerti, musica italiana e internazionale, sempre all’insegna della ricerca delle novità più particolari e interessanti. Gli Omosumo e Make Like a Tree.

Giovedì 16 marzo in arrivo all’Umbertino gli Omosumo, alle 22:30 il loro live. Gli Omosumo sono una band di rock elettronico/psichedelico di Palermo (Italia) formata da Angelo Sicurella (voce, drum machine, synth), Roberto Cammarata (chitarra, synth), Antonio Di Martino (basso).

Hanno all’attivo diversi album, la loro prima uscita discografica è infatti rappresentata dall’EP “Ci proveremo a non farci male” (Malintenti/Edel) uscito il 5 maggio 2013, mixato da Mario J. McNulty (David Bowie, Lou Reed, Nine Inch Nails).

Domenica 19 marzo si festeggia il patrono anche al Frame con il live di Make Like a Tree, una combinazione di musica, fotografia e videoarte creata da Sergey Onischenko nel corso di anni di viaggi intorno al mondo, on the road e non stop.

Sergey è la quintessenza del viaggio, si definisce un vagabondo ucraino che ama portare in giro suoni indie-folk, con un tocco di anticonformismo e Beat Generation. Con lui arriva anche la sua mostra di foto di viaggio, paesaggi minimalisti dai luoghi più svariati nel mondo.

Ogni concerto è diverso: Sergey sperimenta con suoni, musicisti, collaborazioni e pubblico. Perciò la sua one-man-band può da un momento all’altro trasformarsi in ensamble d’improvvisazione, Sloundscapes di Make Like a Tree è un viaggio nella natura, sulle montagne e tra il canto delle balene sul fondo dell’oceano. L’atmosfera perfetta per la domenica di fine festa.

Il Frame sarà come sempre aperto dalle 18:30 in poi, per informazioni sui concerti o quant’altro: frameliveclub@gmail.com

Il Frame su Facebook: https://www.facebook.com/framelaspezia/