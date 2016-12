San Fruttuoso, sprofonda il marciapiede in via Ayroli

GENOVA. 25 DIC. Problemi questa mattina in via Ayroli, a Genova San Fruttuoso. Intorno alle 6.30 è sprofondato un tratto di marciapiede danneggiando in parte i tubi dell’acqua sottostanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia municipale ed è stata sospesa l’erogazione idrica fino al termine dell’intervento.



Verifiche anche da parte del geometra della pubblica incolumità per capire se ci sono danni strutturali che possano mettere a rischio la stabilità del condominio vicino. Al lavoro i tecnici del Comune.

AGGIORNAMENTO. Con un pronto intervento dei tecnici del Comune è stata ripristinata l’acqua.