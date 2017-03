GENOVA. 4 MAR. La polizia ha denunciato in stato di libertà per furto un rumeno di 26 anni, mentre per ricettazione un genovese di 68 anni.

Durante un servizio di controllo del territorio effettuato in orario pomeridiano nel quartiere di San Fruttuoso, gli agenti della Squadra Mobile – Sezione Criminalità diffusa, hanno notato il giovane straniero uscire da un supermercato di Piazza Terralba e dirigersi a passo svelto verso un furgone parcheggiato nelle vicinanze, effettuando alcune manovre a bordo del furgone.

Successivamente lo stesso si è recato presso un altro supermercato, ripetendo la medesima condotta.

Nei pressi del furgone, sono stati notati alcuni passanti che si fermavano a contrattare con l’autista del furgone.

Il tutto avveniva sotto lo sguardo attento dei poliziotti abilmente appostati a breve distanza che, all’ennesimo “passaggio”, sono intervenuti scoprendo che si trattava di un vera e propria compravendita di alimenti rubati.

La merce era destinata ad essere immediatamente rivenduta a bordo del furgone che fungeva da vero e proprio “market” abusivo a chilometro zero.

Il ladro ed il ricettatore venivano accompagnati in Questura per essere compiutamente identificati e denunciati in stato di libertà.

La merce è stata poi restituita ai legittimi proprietari.