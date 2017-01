San Colombano di Certenoli, incendio nei boschi

GENOVA. 17 GEN. Dalla scorsa notte un rogo con circa 400 metri di fronte è attivo nei boschi di San Colombano Certenoli, in Valfontabuona, nell’entroterra di Chiavari.

Le fiamme alimentate dal forte vento sono in una posizione molto impervia difficile da raggiungere a piedi per questo, per fronteggiarlo in modo adeguato, è giunto un Canadair.

Proprio a causa del forte vento a Chiavari, a titolo precauzionale, nella giornata di oggi martedì 17 gennaio, i parchi e i giardini pubblici resteranno chiusi.