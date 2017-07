GENOVA. 1 LUG. All’interno di una tabaccheria in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, approfittando della confusione, alcuni ragazzini si appropriavano di un rotolo di schede della lotteria ”gratta e vinci”, per un valore di 450 euro, allontanandosi indisturbati.

A seguito della denuncia sporta dal proprietario della rivendita di tabacchi presso la stazione Carabinieri di Sampierdarena, gli stessi militari, a seguito di accurate indagini, dopo alcune settimane hanno identificato e denunciato in stato di libertà per “furto aggravato in concorso” due ragazzini di 13 e 14 anni, quest’ultimo già gravato di pregiudizi di polizia, nati rispettivamente a Modena e Milano, ma di origini “Rom”.