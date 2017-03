GENOVA. 9 MAR. Buonismo addio. Migranti in arrivo e la rossa Sampierdarena si allea con la destra. A sinistra non tutti sono buonisti e pure loro si ribellano al sindaco Marco Doria: “Macché risorse, noi non vogliamo altro degrado”.

Riportiamo il comunicato ufficiale rilasciato, anche su Facebook, dal presidente del Municipio Centro Ovest Franco Marenco (Pd) sull’ipotesi, annunciata come certa ieri dalla prefetta Fiamma Spena, di un centro di accoglienza nell’ex bocciofila a San Benigno.

“La nostra contrarietà deriva dall’assoluta inadeguatezza del sito, dall’eccessiva concentrazione di ospiti in un unico luogo, dalla mancanza di un confronto e condivisione con il Municipio. Chiediamo alla Prefettura di dare piena applicazione al piano nazionale facendo rispettare gli obblighi di accoglienza anche alle altre realtà territoriali.

Chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi per L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SAN BENIGNO. In mancanza di una comunicazione ufficiale in tal senso, procederemo con LA CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DI UN CONSIGLIO MUNICIPALE DAVANTI ALLA PREFETTURA INVITANDO A PARTECIPARE TUTTA LA CITTADINANZA DI SAMPIERDARENA E SAN TEODORO”.

Il comunicato è stato sottoscritto dal Presidente della giunta municipale Franco Marenco e dai capigruppo Raffaele Oprandi – S.I.; Edmondo Forlani – P.D.; Fabrizio Maranini – U.P.T.; Roberta Mongiardini – P.R.C.; Lucia Gaglianese – F.I.; Davide Rossi – Lega Nord Liguria.