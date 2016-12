Sampierdarena, Capodanno gratis e Pop ai Magazzini del Sale

GENOVA. 23 DIC. Capodanno Vintage-Pop a Sampierdarena “Come nel 1967”. L’appuntamento è ai Magazzini del Sale.

Un Capodanno vintage in una location d’eccezione: agli ex Magazzini del Sale di Sampierdarena saremo catapultati direttamente nel 1967 con il cenone pop, a prezzo popolare, un’esposizione di chitarre, locandine e vinili d’epoca, videoproiezioni a tema e il concerto-spettacolo Sir Paul con Marco Rinaldi dei Soggetti Smarriti e i White Wings. A seguire, si balla su note sixties con gli Esuli e palco aperto: jam session per tutti i musicisti disposti a entrare nella macchina del tempo e farsi trasportare indietro di cinquant’anni! – Ingresso gratuito

PROGRAMMA



ore 20 – Cenone POP

Il menu della cena è composto da 5 antipasti alla ligure, lasagne alla Portofino, tacchinella

ripiena con contorni, cotechino e lenticchie, pandolce, acqua, vino e spumante al prezzo di 30€. L’ingresso allo spettacolo è comunque libero e per chi non volesse prendere parte al cenone c’è possibilità di ristorazione anche con lo street food che sarà presente per l’occasione. Info e prenotazioni per il cenone: likein1967@gmail.com

ore 22.30 – Sir Paul

Lo spettacolo Sir Paul nasce dall’idea di raccontare quello che si nasconde dietro le canzoni attraverso aneddoti sconosciuti anche al pubblico amante della musica e, in questo caso, della musica dei Beatles e di Paul McCartney. Nel corso dello spettacolo si potranno ascoltare quindi le più e meno celebri canzoni dei Beatles eseguite dagli White Wings, fra le storiche tribute band italiane di Paul McCartney (Mark Aixer) accompagnate dai racconti di Marco Rinaldi – metà del duo genovese Soggetti Smarriti e sopraffino storyteller, che nel suo volume Centottanta ha raccolto brevi racconti della durata di centottanta secondi l’uno e che in Sir Paul abbracciano la musica dei quattro Baronetti.

ore 00:30 – Gli Esuli

In attività dai mitici sixties, hanno cambiato diverse formazioni per approdare ad una

configurazione che fa della musica dell’epoca il proprio cavallo di battaglia, fra rock, blues e soul.

a seguire

Jam session a tema anni ’60: per informazioni likein1967@gmail.com

per tutta la serata – Esposizione di mirabilia sui Beatles

Uno degli ambienti degli ex Magazzini del sale sarà trasformato in macchina del tempo e

dedicato interamente all’esposizione di materiali originali degli anni Sessanta, riproduzioni dei modelli delle chitarre dei Beatles e dei loro accessori, a videoproiezioni dell’epoca. A cura di RP Music, storici organizzatori del CBE – Festival della chitarra e del basso elettrico.

Ingresso gratuito – food & beverage in loco– dress code: 60s!

Info e prenotazioni: likein1967@gmail.com – tel. 010 5578713