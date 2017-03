GENOVA. 4 MAR. La sezione anti droga della squadra mobile di Genova ha arrestato quattro dominicani per spaccio di cocaina.

I pusher sono stati intercettati durante un summit in un appartamento di corso Martinetti, a Sampierdarena.

L’irruzione degli agenti ha permesso di sequestrare 40 grammi di droga in pietra e in polvere, materiale per il confezionamento, un’ingente quantità di sostanza da taglio e sostanze utilizzate per tagliare la sostanza madre e aumentarne gli effetti eccitanti.