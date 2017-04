Sampdoria, Genoa, Entella e Tommaso Negri “in campo” per la Gigi Ghirotti

GENOVA. 7 APR Settimana ricca di cimeli per l’Asta di Stelle Nello Sport a favore della Gigi Ghirotti. Fino a giovedì 13 aprile sarà possibile fare la propria offerta sul prestigioso portale CharityStars per aggiudicarsi due walk about per la sfida Sampdoria-Crotone del 23 aprile prossimo, la maglia ufficiale e autografata del Genoa di Diego Laxalt, il pallone ufficiale di serie B autografato dai giocatori dell’Entella e la calottina originale e autografata del Posillipo di Tommaso Negri.

Il pacchetto walk about per Sampdoria-Crotone del 23 aprile consentirà a chi si aggiudicherà i biglietti di vivere l’emozione del pre-partita con un tour esclusivo del “Ferraris”: l’ingresso a bordocampo, l’accesso agli spogliatoi, alla sala stampa e alla mixed-zone. I due tifosi saranno poi accompagnati in Tribuna Inferiore per godersi il match in una posizione privilegiata e con la possibilità di avere accesso all’area hospitality dello stadio di Marassi.

Per tutti i tifosi del Genoa all’asta per la Gigi Ghirotti questa settimana c’è la maglia originale e autografata numero 93 di Diego Laxalt. Il pendolino rossoblù con le sue corse sulla fascia mancina è un pilastro del Grifone ormai da due anni.

Non solo serie A, a scendere in campo al fianco della Onlus del Professor Henriquet c’è anche la cadetteria grazie all’impegno della Virtus Entella. All’asta questa settimana il club del presidente Antonio Gozzi ha messo a disposizione un pallone originale della serie B autografato dai giocatori biancocelesti.

Il quarto cimelio all’asta arriva direttamente dalle piscine della campania. Per la pallanuoto, come ormai da tradizione, Tommaso Negri mette all’asta la sua calottina autografata del Posillipo, squadra con cui ha collezionato oltre 450 presenze in carriera.

Queste le aste aperte fino a giovedì 13 aprile, nelle prossime settimane altri campioni scenderanno in campo con Stelle Nello Sport per aiutare la Gigi Ghirotti, clicca su questo link per non perderti tutti i cimeli: https://www.charitystars.com/vip/stelle-nello-sport?lang=it