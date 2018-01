Samp, Viviano: ottimo 2017 per i colori blucerchiati

«Siamo in ballo, ora balliamo». In pista c’è la Sampdoria. E c’è anche grazie alle parate di Emiliano Viviano, che hanno tenuto in piedi la nostra ballerina preferita prima che capitan Quagliarella ci regalasse i tre punti, affossando la SPAL nel finale. «Trenta punti con una gara ancora da recuperare, il nostro bilancio non può che essere ottimo – tira le somme il numero 2 -. Quello che più importa però è che la squadra abbia acquisito un suo modo di essere che si mantiene costante partita dopo partita. Anche quando i risultati non ci hanno soddisfatto, le prestazioni c’erano».

Crescita. Oggi i guantoni di Vivio sono risultati decisivi. «Il portiere è lì per quello – sorride -, i meriti vanno alla squadra. C’è voluta anche un pizzico di fortuna, ma è andata bene. Quagliarella? È determinante. Ha lo spirito del campione». Chiuso il girone d’andata, un altro anno va agli archivi. «La Samp nel 2017 è cresciuta molto – racconta -, c’è stata una continua ricerca di identità, che si rafforza ogni giorno».